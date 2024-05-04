Nagas South Indian Cuisine 401 East Whitestone Boulevard, Ste C-106
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Spend $100, save 10%
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Today's Special
Late Night Menu
Late Night Menu
- Chettinad Veg Curry$13.99
Spicy South Indian dish with blend of coconut based masala.
- Chicken NRR$14.99
Chef's creation of spicy chicken appetizer
- Chili Gobi$12.99
Cauliflower - Fried crispy and tossed in spicy sauce.
- Hyderabadi Style Chicken 65$13.99
Well marinated boneless chicken with spices and sautéed with chef made sauce.
- Naga's Special Curry$15.99
Choice of meat cooked with chef's special masala
- Paneer 65$13.99
Paneer deep fried and tempered with green chilly and curry leaves.
- Paneer Butter Masala$14.99
Paneer masala cooked with fresh onions, tomatoes and spices.
- Tikka Masala$14.99
Tikka masala sauteed in creamy tomato sauce
- Chicken Dum Biryani (Copy)$14.99
- Vegetable Dum Biryani (Copy)$12.99
- Goat Dum Biryani (Copy)$16.99
- Vijayawada Chicken Biryani Boneless (Copy)$15.99
- Chicken Dum Biryani (Family Pack) (Copy)$42.99
- Vegetable Dum Biryani (Family Pack) (Copy)$38.99
- Goat Dum Biryani (Family Pack) (Copy)$51.99
Biryani - Non-Veg
- Chicken Dum Biryani$14.99
- Avakai Chicken Biryani$15.99
- Gongura Chicken Biryani$15.99
- Chicken Lollipop Biryani$15.99
- Ulavacharu Chicken Biryani$15.99
- Vijayawada Chicken Biryani Boneless$15.99
- Chicken Fry Biryani$15.99
- Nattu Kodi Biryani (Country Chicken)$15.99
- Masakali Chicken Biryani Boneless$15.99
- Goat Dum Biryani$16.99
- Ulavacharu Goat Biryani$17.99
- Gogura Goat Biryani$17.99
- Goat Fry Biryani$17.99
- Fish Biryani$16.99
- Shrimp Biryani$17.99
- Egg Biryani$13.99
- Gongura Egg Biryani$13.99
- Ulavacharu Egg Biryani$13.99
- Goat Kheema Biryani$17.99
- Seeraga Samba Goat Special Biryani$17.99
Fri, Sat & Sun only
Biryani Veg
Dosa
- Plain Dosa$10.99
- Masala Dosa$12.99
- Mysore Masala Dosa$14.99
- Onion Dosa$12.99
- Podi Dosa$12.99
- Ghee Roast$12.99
- Paper Dosa$14.99
- Uttappam$12.99
- Veg Uttappam$12.99
- Onion Uttappam$13.99
- Onion Chili Uttappam$13.99
- Onion Chili Tomato Uttappam$13.99
- Prawn Dosa$18.99
- Nandu Dosa$18.99
- Rava Dosa$13.99
- Rava Onion Dosa$13.99
- Rava Masala Dosa$14.99
- Rava Onion Masala Dosa$14.99
- Kal Dosa$13.99
- Cheese Dosa$13.99
- Kara Dosa$12.99
- Chili Paneer Cut Dosa$14.99
- Chicken Tikka Dosa$15.99
- Chicken Kari Dosa$15.99
- Egg Dosa$13.99
- Chicken Keema Dosa$15.99
- Mutton Keema Dosa$16.99
- Family Dosa$18.99
Naga's South Indian Cuisine Location and Hours
(512) 456-7411
Open now • Closes at 12AM